Назван простой способ ощутить бодрость после сна Сомнолог Кудинов: с помощью зарядки легче всего вывести организм из сонного состояния

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С помощью зарядки проще всего вывести организм из сонного состояния, рассказал в комментарии для «Слова и Дела» сомнолог Павел Кудинов. По его словам, разминка позволяет привести в порядок застоявшиеся за ночь мышцы и усиливает кровоток, что заставляет человека чувствовать себя бодрее. При этом эксперт посоветовал отказаться от серьезных силовых нагрузок утром.

Утром надо размяться. А когда у нас идут мышечные сокращения, мы же заставляем двигаться и сосуды в том числе. Начинаем гонять кровь из организма и выводить его из сонного состояния, — пояснил Кудинов.

Сомнолог подчеркнул, что зарядка призвана размять спину и разогнать кровь по организму, чтобы повлиять на окончательное пробуждение. Она не обязательно должна обеспечивать физическую нагрузку, однако эксперт допустил использование гантелей во время зарядки. Однако от серьезных весов стоит отказаться, поскольку утром мышцы еще недостаточно разогреты.

Сомнолог Елена Царева ранее рассказала, что включенный ночник оказывает негативное воздействие на выработку мелатонина во время сна. Она пояснила, что лампочки, особенно приближенные к дневному свету, подавляют естественный процесс воспроизводства гормона, который происходит в ночное время суток.