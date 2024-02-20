Назван продукт, угрожающий женщинам бесплодием и онкологией Хирург Умнов: употребление пива грозит женщинам бесплодием и лишним весом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление пивом грозит женщинам бесплодием, лишним весом, а также огрубением голоса, исчезновением линии талии и большим животом, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Эксперт отметил, что данный напиток провоцирует разрушение капилляров на лице, из-за чего кожа становится вялой и дряблой.

Пиво у женщин нарушает гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние пива на женский организм еще в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают. Женщина не может забеременеть, если же беременность и наступает, то высока вероятность выкидыша, — добавил Умнов.

Он подчеркнул, что употребление пива повышает риск развития онкологических заболеваний молочных желез и половых органов в два раза. Умнов напомнил: любое спиртное категорически противопоказано беременным и кормящим матерям.

Женщина теряет свою красоту, она приобретает мужеподобную внешность, растет живот и исчезает талия, повышается растительность на теле. В два раза растет вероятность рака половых органов и молочных желез. Несмотря на существующее мнение, пенное категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям, — подытожил Умнов.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по утверждению специалистов, не так важно.