Назван продукт, снижающий риск возникновения рака желудка Роспотребнадзор: черемша снижает риск возникновения рака желудка

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Добавление в рацион черемши поможет укрепить иммунитет и снизит риски возникновения рака желудка, рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора. По словам экспертов, сезон черемши начинается уже ранней весной, выбирать при этом лучше растения с толстой ножкой, в них больше витаминов, пишет «МК в Красноярске».

Черемшу часто называют диким чесноком, в ней, так же как и в чесноке, содержится аллицин — вещество, обладающее антивирусным и антимикробным свойством. Черемша хорошо влияет на работу ЖКТ, нормализует давление, уменьшает риск появления рака желудка, а наличие в ней витамина К регулирует уровень кальция в организме, отметили в ведомстве.

При этом злоупотребление черемшой может привести к диарее, головной боли и нарушениям сна.

Не рекомендуется есть много черемши при гастрите и язве двенадцатиперстной кишки, а женщинам в период лактации от черемши лучше и вовсе отказаться, — добавили специалисты.

Ранее терапевт-нутрициолог Наталья Зубарева назвала чеснок одним из основных источников пребиотиков для организма. По словам врача, пребиотики являются источником питания для бифидобактерий, лактобактерий и других полезных соединений в кишечнике, они благотворно влияют на микробиом и самочувствие человека.