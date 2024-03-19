Назван продукт, отказ от которого является разрушительным для мозга Нутрициолог Ив: отказ от мяса грозит разрушительными последствиями для мозга

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Отказ от употребления мяса является разрушительным для мозга, рассказала нутрициолог, автор книг о диетах Джорджия Ив в беседе с KIRO News Radio. По ее словам, такая пища критически важна для ментального и физического здоровья. Как объяснила Ив, это вызвано не только дефицитом белка, но и других питательных веществ, содержащихся в мясе.

Дело не в белке, а во всех остальных питательных веществах, содержащихся в мясе. Веганская и вегетарианская диеты могут обеспечить человека нужным объемом белка при аккуратном планировании рациона, — заявила нутрициолог.

Специалист добавила, что в качестве альтернативных источников белка можно употреблять чечевицу и брокколи. Однако, по словам Ив, только из мяса можно получить питательные вещества, нужные организму, в подходящей для него форме. Речь идет о витамине B12, жирных омега-3 кислотах, цинке, холине, железе и йоде. Кроме того, мясо является самой безопасной пищей для уровней сахара и инсулина.

Ранее эндокринолог Вероника Савенко рассказала, что дефицит витамина B6 проявляется депрессией, спутанностью сознания, воспалением языка, а также небольшими язвами на коже и во рту. По ее словам, B6 не синтезируется в организме человека и должен поступать с пищей.