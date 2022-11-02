Назван процент обеспеченных лекарственной терапией россиян с ВИЧ-инфекцией Академик Покровский заявил о генерализации эпидемии ВИЧ в России

Современными лекарственными препаратами против ВИЧ в РФ обеспечены 80-90% россиян, обратившихся за помощью в медучреждения — около 800 тысяч человек из 1,1 млн граждан РФ с выявленными антителами к ВИЧ, рассказал NEWS.ru руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, остальные 300 тысяч ВИЧ-положительных пока не начали лечение. Эксперт подчеркнул, что как правило, подобные пациенты приходят к врачу уже на стадии СПИДа, что провоцирует повышенную смертность.

Из 1,1 млн [россиян] с антителами к ВИЧ обратились за медицинской помощью около 800 тысяч. Такую цифру больных ВИЧ-инфекцией в РФ обычно называет Минздрав, примерно 300 тысяч пока этого не сделали. Как правило, они обращаются, когда заболевают СПИДом, что ведет к повышенной смертности. Современно лечение получают 80-90% из тех, кто обратился в учреждения здравоохранения, но это только половина от общего расчетного числа ВИЧ-инфицированных живущих в России. Считается, что если инфицировано ВИЧ более 1% населения, то эпидемию считают генерализованной, — отметил Покровский.

При этом от подчеркнул, что в некоторых странах, например в ЮАР, ВИЧ заражены до 15-20% населения, и власти принимают активные меры по стабилизации эпидемии, «а такого уровня, когда эту работу можно считать бесполезной, нет».

Покровский добавил, что на данный момент также продолжается создание вакцин, предупреждающих инфицирование, «но разработок близких ко внедрению в широкую практику пока нет».

Современные лекарства могут надолго продлить жизнь людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), но их надо принимать пожизненно. При этом ЛЖВ, правильно принимающие эти лекарства, становятся не заразными для своих половых партнеров. В то же время прием таких лекарств людьми, не инфицированными ВИЧ, может предупредить их заражение ВИЧ. Это называется «доконтактная профилактика заражения ВИЧ». Для профилактики заражения ВИЧ остаются актуальными использование презервативов и уменьшение числа половых партнеров, — подытожил Покровский.

Накануне академик заявил, что ВИЧ-инфицированных в РФ — около 1,5 млн человек, или 1% населения страны. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что указанная им цифра — расчетная: «исчисляется по данным обследования части населения на антитела к ВИЧ. В конце 2021-го в РФ жили около 1,1 млн человек с антителами, то истинное число зараженных ВИЧ, вычисляемое с помощью специальных формул, должно быть на 300-400 тысяч больше».

Психолог Татьяна Журавлева ранее рассказала, что в случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план дальнейших действий, а также попросить совета у тех, кто оказался в подобной ситуации. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что больше всего люди боятся неизвестного.

В 2021 году Кемеровская область стала абсолютным лидером страны по числу заражённых ВИЧ, а смертность от него здесь выше, чем в ЮАР и Зимбабве.