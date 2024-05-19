Назван предполагаемый организатор возможного покушения на Раиси Политолог Марков допустил, что Израиль мог совершить покушение на Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Израиль может быть причастен к инциденту с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе республики, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, таким образом израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жесткую позицию против Израиля, — написал Марков в Telegram-канале.

Политолог также добавил, что гибель Раиси не окажет значительного влияния на политику Ирана и не вызовет внутреннего кризиса. Это обусловлено тем, что реальным руководителем страны является не президент, а аятолла, которым является Али Хаменеи. В то же время он допустил, что возможная смерть Раиси может вызвать внешний кризис.

Политолог Алексей Макаркин ранее назвал последствия для Ирана в случае возможной смерти президента республики. Он также разделяет мнение, что характер иранской власти не изменится. Эксперт подчеркнул, что Хаменеи является и светским, и религиозным главой Ирана. Именно он будет решать, кто станет следующим президентом, убежден политолог. Макаркин высказался и об «условных либералах», которые могут воспользоваться ситуацией. По словам эксперта, у них нет «никаких шансов».