Назван популярный портал, используемый мошенниками для обмана россиян Юрист Русяев: мошенники создают сайты-двойники «Госуслуг» для обмана россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники создают сайты-двойники популярного среди россиян портала «Госуслуги» для обмана граждан РФ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он предупредил, что ресурс-ловушка выглядит практически так же, как оригинальный сервис.

Мошенники рассылают ссылки на подделку. Доверчивые граждане переходят по ссылке, вводят логин и пароль, а те попадают к злоумышленникам. Второй прием — подмена номера телефона службы поддержки «Госуслуг». Звонят гражданам, просят назвать логин, пароль или код из СМС якобы для решения проблем с учетной записью — а люди верят, — отметил Русяев.

По его словам, злоумышленники также рассылают письма с требованием верификации учетной записи электронной почты: жертве предлагают отправить личные данные — имя, фамилию, логин и пароль — ответным сообщением, а при отказе угрожают деактивировать аккаунт в течение 48 часов.

Если взломали профиль на «Госуслугах», мошенники могут оформить кредит или получить налоговый вычет. Они скачивают справки 2-НДФЛ, получают данные о доходах и месте работы гражданина. Вооружившись такими данными, выдают себя за гражданина и получают кредит или заем на его имя, — подчеркнул Русяев.

Юрист добавил, что еще одной схемой является хищение налогового вычета: «взламывают профиль на „Госуслугах“, подают от имени гражданина заявление на вычет. Указывают не реальные реквизиты, а контролируемые ими счета. Когда налоговая перечисляет деньги, они уходят к мошенникам».

Следите за уведомлениями на сайте ФНС. Проверьте, не выдавались ли кредиты по справкам 2-НДФЛ. Не вводить данные на подозрительных сайтах, не сообщать конфиденциальную информацию по телефону. Если звонят из любой службы поддержки, перезванивайте сами, чтобы точно обезопасить себя. А присылаемое от «Госуслуг» всегда можно найти в своем онлайн-кабинете, — подытожил Русяев.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд. Полиция отмечает, что за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.