Назван оптимальный размер прожиточного минимума в России Сотрудник РАНХиГС Гришина назвала оптимальный размер прожиточного минимума

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С учётом роста цен повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9% может быть недостаточно, заявила NEWS.ru ведущий научный сотрудник РАНХиГС Елена Гришина. В этой связи, по её мнению, нужно закладывать повторную индексацию. Гришина считает, что неким оптимальным размером ПМ будет увеличение показателя в два раза.

Важно, чтобы при индексации ПМ были пересчитаны все социальные выплаты. Если человек уже получает в соответствии с ПМ пособие, то по идее оно должно быть пересчитано, — отметила она.

По словам эксперта, понятие «прожиточный минимум» уже является некой компромиссной величиной, которая с одной стороны отражает минимальным образом потребление, а с другой — бюджетные ограничения. В этой связи сложно определить оптимальный размер МРОТ и ПМ.

Понятно, что для образа жизни расширенного потребления нужно два ПМ по крайней мере. Люди с доходами два ПМ имеют больше достаток, и их потребление лучше. Поэтому и предоставляются детские пособия для семей с доходом ниже два ПМ, — подытожила Гришина.

В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 9%. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

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