Назван необратимый процесс в организме человека, приводящий к деменции Заслуженный врач России Рябов: деменцию вызывает атеросклероз сосудов головного мозга

Фото: shutterstock

Деменцию вызывает один из необратимых процессов в организме человека — образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга, рассказал NEWS.ru заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов. Медик добавил, что из-за этого кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

Сосуды головного мозга не справляются со своей функцией, не доставляют нужное количество крови к коре головного мозга из-за атеросклероза. Возникает деменция. Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная. А процесс — образование холестерина, к сожалению, необратим. Получается, что организму не хватает сил заменять постоянно погибающие клетки, выстилающие эндотелий сосудов, — отметил эксперт.

Он также заявил, что максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет. Рябов подчеркнул, что о вечной молодости и бессмертии говорить не приходится, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедший год продолжительность жизни в России рекордно выросла и сейчас составляет 72,8 года. Демограф Александр Синельников объяснил увеличение средней продолжительности жизни в стране тем, что пандемия коронавируса пошла на убыль. Он отметил, что пандемия принесла избыточную смертность, но вместе с тем внесла изменения в состав населения, сократив число хронически больных людей. Специалист также добавил, что, несмотря на рост продолжительности жизни, к допандемийному показателю, который составлял 73,3 года, страна пока не вернулась.