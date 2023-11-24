Назван напиток, полезный для пожилых зимой Диетолог Писарева: зимой пожилым нужно пить цикорий

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Пожилым людям зимой следует добавить в свой рацион цикорий, посоветовала врач-диетолог Ирина Писарева. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что напиток будет оказывать согревающий эффект и поддержит микрофлору кишечника. Кроме того, он защитит организм от болезней.

Зимой цикорий будет согревать и положительно воздействовать на микрофлору кишечника. Здоровый микробиом поддерживает иммунную систему, которая, в свою очередь, защищает организм от болезней, — отметила врач.

По ее словам, в цикории есть кофеин и танин, но он при этом способствует успокоению нервной системы. Лучше обратить внимание на сублимированный напиток: в таком виде он сохраняет все свои полезные свойства, витамины и минералы. Писарева добавила, что цикорий практически не имеет противопоказаний: напиток не следует пить только при индивидуальной непереносимости или аллергии. Врач предупредила, что не стоит употреблять больше одной-трех чашек в день.

Диетолог Маргарита Королева ранее порекомендовала пожилым людям исключить из завтрака жареные и копченые продукты. По словам специалиста, с возрастом ЖКТ начинает работать хуже, и такая еда может негативно отразиться на здоровье.