Назван летний продукт для снижения давления Диетолог Лазуренко рассказала про летний продукт, который способствует снижению давления

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Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы. По её словам, для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи. Эксперт при этом предупредила, что эти два продукта следует употреблять без соли, так как продукты теряют свою пользу для организма, пишет «Москва-24».

Если овощ разрезается и солится, то сразу же идёт перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний, — рассказала Лазуренко.

Специалист при этом предупредила, что овощи не способны вылечить хроническую гипертонию, поэтому он порекомендовала не отказываться от лекарств и посещения доктора.

Психолог Антон Поляков ранее заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе. Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье.