Назван худший вариант дизайна для обычной городской квартиры Строительный эксперт Васильев: худшим вариантом для квартиры является стиль лофт

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Худшим вариантом для городской квартиры станет стиль лофт, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил: все дело в высоте потолков и площади объекта. По его словам, стандартная «двушка» не вместит массивный декор данного дизайна.

А вот квартира в стиле лофт — мягко говоря, неудачный выбор, если не худший. Дело в площади и высоте потолков. Старый заводской цех с потолками выше четырех-пяти метров вместит массивный декор лофт-стиля, а обычные «двушка» и «трешка» — нет. Кирпичам и трубам там не место. В целом бунтарский дух лофта никак не вписывается в представления об уютном гнездышке и скорее напоминает подвал или склад, — добавил Васильев.

Собеседник подчеркнул: лофт не подходит для обычной квартиры типом планировки (открытой) из-за невозможности выделить каждому члену семьи свою комнату. Васильев добавил: отдельно стоит упомянуть материалы — бетон, кирпич и металлические элементы.

От них в квартире может появиться запах сырости и ржавчины. Если вам близка стилистика лофт, не отказывайтесь от задуманного, но вместо кардинального изменения пространства сделайте акцент на мелочах: декор из дерева, стекла, металла, светильники и мебель помогут реализовать задумку и сохранить баланс между уютом и смелым дизайнерским подходом, — подытожил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, что крупные предметы, иголки и монеты, на большой скорости попавшие в пылесос, могут вывести из строя важные части механизма. По его словам, также не стоит убирать пылесосом воду. Перед уборкой лучше убедиться, нет ли на полу крупных предметов.