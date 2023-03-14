Назван экс-президент США, чей путь может повторить Трамп Политолог Можегов: вернувшись в Белый дом Трамп станет не новым Рузвельтом, а вторым Никсоном

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37-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон

Экс-президент США Дональд Трамп, если вернется в Белый дом, станет не новым Франклином Рузвельтом, а повторит путь Ричарда Никсона, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт добавил, что фигура Рузвельта «сильно раскручена — он являлся ставленником банкиров ФРС, спровоцировавших Вторую мировую войну».

Трамп вряд ли ассоциирует себя с Франклином Рузвельтом. Рузвельт, конечно, фигура сильно раскручена — он являлся ставленником банкиров ФРС, спровоцировавших Вторую мировую войну. Рузвельт вывел США из Великой депрессии именно благодаря войне. Трамп, скорее, повторит путь Ричарда Никсона, если вернется в Белый дом, — отметил Можегов.

По его словам, именно Никсон остановил «тотальный развал 60-х, удержал США на плаву, но его сбросили либералы». Собеседник не исключил, что Трамп ассоциирует себя именно с 37-м руководителем США, кто смог «удержать корабль».

Либеральную революцию остановил в 60-х Ричард Никсон, удержал страну на плану, но эти же либералы его и сбросили все равно. Думаю, что Трамп видит себя в роли именно Никсона, — добавил политолог.

Таким образом Можегов прокомментировал выступление Трампа, сравнившего лидера США Джо Байдена с 31-м президентом страны Гербертом Гувером, при котором в США разразился один из сильнейших в истории Америки кризисов, позже названный Великой депрессией.

Руководство одного из крупнейших банков Silicon Valley (SVB) 9 марта заявило о совершении неудачной сделки с ценными бумагами. Для восполнения потерь банк решил выпустить дополнительный комплект акций на общую сумму $2,25 млрд. В этой связи держатели ценных бумаг стали массово снимать свои средства со счетов кредитора, из-за чего отток капитала превысил нормы и SVB объявил о своем банкротстве. Обозреватели CNN сообщили, что банкротство Silicon Valley стало крупнейшим с момента начала кризиса в США в 2008 году.

Вслед за банкротством SVB в США объявили о закрытии расположенного в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.