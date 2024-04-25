Назван единственный способ навсегда покончить со спам-звонками IT-эксперт Мясоедов: новая инициатива операторов поможет победить спам-звонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные операторы выступили с инициативой создания системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая поможет бороться со спам-звонками, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с NEWS.ru. Если этот инструмент будет внедрен, то количество подобных спамовых рассылок уменьшится. Это произойдет за счет понимания источника звонков.

Если такой инструмент будет внедрен, появится понимание, от кого идут спам-звонки и происходят нарушения прав абонентов, чтобы впоследствии блокировать и ограничивать их работу. Тогда количество подобных звонков должно уменьшаться, — рассказал Мясоедов.

Эксперт объяснил, что зачастую реклама предлагается от лица крупных компаний, однако здесь существует свой определенный механизм. Так, фирмы выделяют бюджет на маркетинг, после чего в дело вступают соответствующие специалисты. Они настраивают виртуальные кол-центры, которые обращаются к более мелким операторам. Их звонки и принято считать спамом.

По словам эксперта, основная проблема заключается еще и в том, что крупные операторы связи стараются отстраняться от этого. Однако они не имеют достаточного количества инструментов для автоматического анализа трафика. Эту проблему и исправит СУАТМ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вводится штраф до 1 млн рублей за спам-звонки и рекламу кредитных продуктов без указания их полной стоимости. До этого максимальный штраф за спам-звонки составлял 500 тысяч рублей.