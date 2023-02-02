Назван быстрый и действенный способ восстановить режима сна Сомнолог Черкасова: одна ночь без сна поможет быстро восстановить прежний режим

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Недостаток сна или сбитый режим влияет на повседневную деятельность, но решить эту проблему можно достаточно быстро, рассказала NEWS.ru врач-сомнолог Софья Черкасова. По ее словам, если человек нарушил свой режим сна в выходные дни или на каникулах, то стоит понять, насколько быстро нужно наладить привычное расписание. Для молодых и здоровых людей подойдет супербыстрый метод — не поспать полностью одну ночь.

Не лечь в пять утра, как человек, например привык, а просто не ложиться, потом провести день, после этого лечь в правильное время и дальше остается только поддержать этот режим. Это подходит не всем, но здоровому человек это не несет никакого вреда. Работники ночных смен могут годами выдерживать такой ритм, а с однократных бессонных ночей ничего не произойдет, — сказала Черкасова.

Есть еще медленный, более бережный и корректный по отношению к организму способ восстановления режима сна, однако он требует времени. Метод заключается в том, чтобы каждый день вставать на 30 минут или на час раньше того времени, какое было прежде.

Здесь стоит уделить внимание времени пробуждения, а не засыпания, потому что мы можем встать по будильнику, а заснуть по заказу, когда не хочется спать, не можем. Постепенно засыпание подстроится. Некоторые люди на момент перестройки берут на вооружение мелатонин, который помогает более комфортной адаптации при смене ритма, — добавила Черкасова.

Ранее невролог Наталья Шиндряева рассказала, что проблемы со сном должны насторожить только в случае, если они длятся более недели. По ее словам, разовые сбои в режиме бывают практически у всех, но если сон нарушен в течение длительного периода, это может стать поводом для обращения к врачу. Специалист предупредила, что хроническая бессонница способствует развитию депрессии и ожирения, а также создает опасность для сердечно-сосудистой системы.