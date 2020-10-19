Навка пояснила, почему Песков отпраздновал день рождения в период пандемии

https://static.news.ru/photo/7088f314-122d-11eb-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tatiana_navka

В минувшую субботу, 17 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отпраздновал своё 53-летие в одном из московских ресторанов. Жена политика объяснила, почему возлюбленный устроил пышное торжество, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам супруги Пескова, фигуристки Татьяны Навки, мероприятие являлось «личным празднованием». В то же время сам пресс-секретарь российского президента отказался комментировать ситуацию.

В торжественном мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие знаменитости из числа не переболевших коронавирусом, уточняет издание «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что Навка поздравила своего супруга с днём рождения и поблагодарила за то, что он для неё и любовь, и друг, и опора. Всё это она написала в Instagram, проиллюстрировав пост совместными фото.

Поклонники отметили, что они очень похожи и выглядят счастливыми.