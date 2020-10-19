Навка пояснила, почему Песков отпраздновал день рождения в период пандемии

В минувшую субботу, 17 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отпраздновал своё 53-летие в одном из московских ресторанов. Жена политика объяснила, почему возлюбленный устроил пышное торжество, несмотря на пандемию коронавируса.
По словам супруги Пескова, фигуристки Татьяны Навки, мероприятие являлось «личным празднованием». В то же время сам пресс-секретарь российского президента отказался комментировать ситуацию.
В торжественном мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие знаменитости из числа не переболевших коронавирусом,
Ранее NEWS.ru писал, что Навка поздравила своего супруга с днём рождения и поблагодарила за то, что он для неё и любовь, и друг, и опора. Всё это она написала в Instagram, проиллюстрировав пост совместными фото.
Поклонники отметили, что они очень похожи и выглядят счастливыми.