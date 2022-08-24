Навального вновь отправили в штрафной изолятор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, вновь водворен в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает Telegram-канал «Команда Навального». Отмечается, что основанием для этого послужило нарушение правил конвоирования.

По словам Навального, нарушение было допущено, когда его вели в ШИЗО за предыдущий проступок, когда он не вовремя выполнил требование убрать руки за спину.

В ШИЗО ведут по коридору: «Руки за спину!». «Угу», — убираю руки за спину. Но три-то секунды я шел обычно. Без рук за спиной. Совершил преступление, — рассказал Навальный.

Он добавил, что в изоляторе ему предстоит пробыть пять суток. Он пожаловался на скуку в ШИЗО и рассказал, что собирается научиться медитировать.

Ранее сообщалось, что Навального поместили в изолятор за постоянно расстегнутую пуговицу на тюремной робе. ШИЗО он описал как «бетонную конуру», в которой жарко и почти нет воздуха, а железная койка пристегнута к стене с пяти утра до девяти вечера.