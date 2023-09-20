«Наркоман и врун»: Милонов опроверг слова Зеленского о взятии Клещеевки Милонов назвал Зеленского вруном после слов о взятии Клещеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале назвал украинского президента Владимира Зеленского наркоманом и вруном после слов о взятии населенного пункта Клещеевка. Он подчеркнул, что информация о потере Клещеевки российской армией является фейком, также как и сведения о мощи «объединенной американо-британо-украинской военной группировки».

Слышал рассуждение о том, что кто-то стращает нас потерянной Клещеевкой, но Зеленский же наркоман и врун. Я сразу позвонил своим — и они опровергли слова Зеленского. Клещеевку никто не потерял и не отдал. Если мифом оказалось взятие Клещеевки, то и вся мощь объединенной американо-британо-украинской военной группировки тоже миф, — сообщил депутат.

Также в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Милонов пояснил, почему отправился на фронт. По словам депутата, ему было бы стыдно смотреть в глаза своим детям.

Мне говорят, ты дурак, у тебя 6 детей, но мне потом шестерым придется в глаза смотреть, когда они будут спрашивать, где я был в 2022-2023 годах. Я по-другому для себя не вижу сейчас, — заявил Милонов.

17 сентября Зеленский в своем Telegram-канале заявил о взятии ВСУ Клещеевки. Село находится недалеко от Артемовска. Минобороны России не комментировало данную информацию.



20 сентября начальник разведки дивизии с позывным Феникс рассказал, что подразделения ивановских десантников сумели закрепиться на северной окраине Клещеевки в ДНР, взяли под контроль подступы к железной дороге. По его словам, населенный пункт представляет собой «серую зону» и ВСУ туда «не желают соваться».

Он уточнил, что в южной части села у украинской армии «побольше личного состава», а в северной ВСУ лишь выставили наблюдательные пункты. В связи с этим утверждать, что Клещеевка в целом находится под украинским контролем, нельзя, подчеркнул разведчик.

По его словам, обстановка в селе «контролируемая, но тяжелая», постоянно ведутся обстрелы кассетными боеприпасами. Кроме того, само географическое положение села, находящегося в низине, не позволяет качественно удерживать этот населенный пункт.