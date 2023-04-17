Нарколог предупредил об опасности передозировки при курении вейпов Нарколог Петров предупредил об отравлении из-за передозировки при курении вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передозировка при курении вейпов или электронных средств доставки никотина может вызвать отравление, рвоту, тошноту и тахикардию, предупредил врач-нарколог Даниил Петров. В разговоре с Lenta.ru специалист пояснил, что курение вейпов также повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В состав вейпов входят глицерин, пропиленгликоль, при передозировке которых человек может получить сильное отравление. Безобидные, на первый взгляд, глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин — вещества, вызывающие рак и сердечно-сосудистые заболевания, — пояснил врач.

По словам нарколога, в электронных сигаретах содержатся металлы, такие как хром, никель и свинец. Из-за них курение вейпов грозит проблемами с нервной и дыхательной системой. Врач отметил, что число металлов в электронном девайсе может превышать то, которое содержится в сигаретах.

При передозировке никотином происходит резкое снижение дофамина, который отвечает за нейронные связи в организме. Петров пояснил, что из-за этого возможны падение артериального давление, брадикардия, головокружение, судороги, потеря сознания и мышечная дисфункция.

Никотиновая интоксикация — это серьезная проблема и, если вовремя не оказать специализированную помощь, она может привести к летальному исходу, — предупредил нарколог.

По его словам, единственным преимуществом вейпов является то, что они меньше нагреваются. В связи с этим в организм не попадают твердые вещества, которые возникают из-за горения смол в обычных сигаретах.

Госдума ранее приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их пoтребления несовершеннолетним. Документ устанавливает штрафы для граждан от 40 до 60 тысяч рублей.