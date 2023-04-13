Нарколог объяснил, чем алкоголь и курение опасны для аллергиков весной Нарколог Холдин: весной аллергикам нужно отказаться от спиртного во избежание приступов

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Весна для многих аллергиков — самое тяжелое время из-за реакции организма на пыльцу (поллиноз), на это время аллергикам нужно отказаться от алкоголя и курения, рассказал NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Медик объяснил, что вредные привычки усугубляют симптомы и провоцируют опасные осложнения.

Спиртное усугубляет симптомы поллиноза, особенно пиво и красное вино, так как эти напитки содержат гистамины – продукты спиртового брожения и сульфиты – консерванты, которые препятствуют размножению микроорганизмов и грибков. У астматиков сульфиты могут вызвать опасный приступ. Курение также негативно влияет на и так ослабленный организм, провоцируя аллергические реакции, такие как ринит и дерматит, — подчеркнул Холдин.

По его словам, максимально комфортно пережить время цветения можно, если принимать все назначенные аллергологом препараты, тщательно мыть руки и лицо после посещения улицы и чаще проводить дома влажную уборку.

Ранее аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала, что заложенность носа и обильный водянистый насморк могут возникать как при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), так и при аллергическом рините, однако при инфекционном заболевании чаще наблюдается повышенная температура. Медик подчеркнула, что точный диагноз может поставить только врач во время приема.