Нарисовавшую пацифистский рисунок дочь оппозиционера отдадут приемной семье Омбудсмен Львова-Белова: нарисовавшую антивоенный рисунок девочку передадут в замещающую семью

Фото: kremlin.ru

Мария Львова-Белова

Дочь осужденного на два года за дискредитацию ВС РФ Алексея Москалева будет передана в замещающую семью, сообщила на пресс-конференции в МИД России уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, которые приводит Daily Storm, девочка находится в приюте, а ее мать, несмотря на выражение готовности забрать дочь, подписала заявление на содержание ребенка в соцучреждении. Поэтому было решено найти для школьницы временных опекунов.

Есть несколько претендентов на должность замещающей семьи. <...> Есть информация в СМИ, что мама готова принять ребенка. Я бы не рассчитывала на это, если честно. Потому что несколько раз мама обещала, что приедет, но не приезжала, с девочкой контакт не поддерживает, довольно сложные отношения у них, — заявила Львова-Белова.

Дочь Алексея Москалева была помещена в приют, когда началось уголовное разбирательство в отношении ее отца. Он был помещен под домашний арест. Семейство Москалевых подверглось проверкам после того, как на уроке ИЗО в школе девочка нарисовала российский и украинский флаги с антивоенными лозунгами.

Москалева приговорили к двум годам колонии за комментарии в социальных сетях. В день вынесения приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан спустя три дня в Белоруссии.