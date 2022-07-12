Напавший на детей в ульяновском лагере отправился в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил 23-летнего Максима Мартынова, напавшего на детский лагерь «Волжанка» под Ульяновском, в СИЗО, сообщается на сайте Следственного комитета по региону. Он обвиняется в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. В ведомстве отметили, что расследование по делу продолжается.

По ходатайству следователя следственного управления СК России по Ульяновской области в отношении жителя Ульяновска, обвиняемого в хулиганстве в детском лагере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 10 июля. Мартынов ворвался в детский лагерь, поднялся на второй этаж, где находился отряд детей 9–10 лет. В комнате девочек он кричал матом и раскидывал одеяла. Одну из девочек обвиняемый столкнул с кровати, а другую принял за дочь и начал обнимать и целовать. Затем он отправился к мальчикам, построил их по росту и заставил чистить зубы. Во время этого мужчина избил шестерых детей.

Позже стало известно, что накануне произошедшего Мартынов сказал своим друзьям, что «хочет найти себе ребенка», после чего отправился в лагерь. Недалеко от учреждения мужчина праздновал помолвку со своей девушкой. Полицейским Мартынов объяснил, что ничего не помнит и не знает, зачем полез к детям. Невеста обвиняемого объяснила, что у него «сносит крышу, когда он выпьет».