Напавшие на «Бакинский дворик» армяне получили реальные сроки

Никулинский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии граждан Армении, которые в 2020 году напали на ресторан «Бакинский дворик». Позже апелляционная инстанция смягчила этот приговор до года и 10 месяцев колонии. Об этом пишет ТАСС.

Суд постановил признать виновными Никояна А. А., Никояна С. М., Апреяна А. А., Апреяна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш., Саакяна Р. К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), — говорится в приговоре.

Изначально они получили два года колонии общего режима, но после оглашения приговора подали апелляцию, так как не получили его копию на армянском языке. Вышестоящая инстанция сократила срок заключения до года и 10 месяцев.

По информации суда, осуждённые совершили преступление из-за национальной ненависти. Они заранее спланировали свои действия, взяли камни и древко от топора, приехали к заведению и сломали мебель. Однако силовикам не удалось найти всех участников нападения: водитель машины, на которой преступники приехали к месту ЧП, так и остался неизвестным.

Подсудимые полностью признали вину.

Инцидент произошёл в московском районе Марьино в ночь на 24 июля 2020 года. Тогда же в столице случилось несколько других стычек между выходцами из Армении и Азербайджана.

Стычки выходцев из Армении и Азербайджана начались в Москве на фоне ухудшения отношений двух стран. В результате в сентябре 2020 года обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Тогда участники конфликта несколько раз предприняли безуспешные попытки заключить перемирие. В итоге было заключено трёхстороннее соглашение 10 ноября 2020 года при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения передала Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Сейчас в Карабахе размещены российские миротворческие силы.