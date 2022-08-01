«Нанес непоправимый ущерб»: генерал ФСБ в отставке о Бакатине — главе КГБ Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: грубый и надменный Бакатин нанес непоправимый ущерб КГБ

Фото: Владимир Завьялов/ТАСС

Вадим Бакатин

Последний руководитель КГБ СССР Вадим Бакатин запомнился достаточно грубым и надменным человеком, нанесшим непоправимый ущерб самим принципам спецслужб, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, основные задачи покойный экс-глава КГБ изложил в своей книге «Избавление от КГБ» — «раскассировать ведомство, раскидать по разным структурам и, главное, уничтожить сам КГБ».

В своей книге «Избавление от КГБ» Бакатин изложил свои задачи на посту руководителя: раскассировать ведомство, раскидать по разным структурам и, самое главное, уничтожить сам КГБ. Но, как ни парадоксально, ведомство устояло благодаря кадрам. <...> Замечу, что прибывший в СССР директор ЦРУ [Роберт Гейтс] прошел по Красной площади [в 1992-м] и сказал, что это его парад победы. Судя по всему, в этой борьбе против КГБ СССР он опирался на руководство СССР, причем не только на Бакатина, он был человек подневольный, а со стороны Горбачева, — добавил Михайлов.

Собеседник подчеркнул, что он и его коллеги «ощущали демонтаж системы». Он вспомнил и о передаче американцам данных о прослушивающих устройствах в посольстве США в Москве. Михайлов отметил, что данный шаг нарушил основополагающие принципы спецслужбы, «которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна идти на попятную».

Я не думаю, что кто-то из моих коллег с добром вспомнит Бакатина. Для системы органов безопасности он оставил очень печальную страницу. Я прекрасно понимаю, что о покойниках либо хорошо, либо никак. Но там есть продолжение — ничего кроме правды, — подытожил Михайлов.

Ранее стало известно, что в Москве на 85-м году жизни скончался последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин. Он занимал должность главы КГБ с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Бакатина похоронят на Троекуровском кладбище столицы.