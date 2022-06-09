Целевикам в вузах пригрозили наказанием за неуспеваемость Минобрнауки предложило ввести наказание за плохие оценки в положение о целевом наборе в вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобрнауки предлагает ввести для студентов, которые поступают на целевое обучение, ответственность за плохую успеваемость, пишут «Ведомости». В ведомстве уже разработали новые поправки в положение о целевом наборе в колледжи и вузы России. Согласно им, в договорах появятся новые пункты о соглашении сторон, в том числе о требуемых критериях оценок студентов во время учебы.

Заказчик обучения, который берет на себя его оплату, будет вправе выделить несколько дисциплин, по которым заранее сформулируют критерии успеваемости. Если она будет недостаточно высокой, то по результатам двух промежуточных аттестаций можно принимать решение о том, исполняются ли прописанные в договоре требования.

Предполагается, что новые нормы обучения для студентов-целевиков будут введены уже с 1 сентября 2023 года. Работодатель, который заметит плохую успеваемость студента, сможет выбрать одну из санкций: сокращение мер поддержки, в том числе стипендии или оплаты проживания, или полное расторжение договора на обучение. Однако сначала заказчик обязан помочь студенту повысить его успеваемость. Например, оплатить дополнительное образование по указанным в договоре дисциплинам.

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