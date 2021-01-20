НАК опубликовал кадры с места ликвидации боевиков в Чечне

https://static.news.ru/photo/2e15c1ae-7c1c-11e9-aaaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал видеокадры оперативной съёмки с места спецоперации в Чеченской Республике, в ходе которой были уничтожены несколько боевиков, в том числе Аслан Бютукаев, который, по данным спецслужб, причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.

На кадрах видно лесистую местность, часть территории огорожена лентой. На земле разбросаны предметы обихода, кружки, рюкзаки, а также две автоматические винтовки. Под одним из кустов также видно крупное отверстие, похожее на вход в схрон.

Как писал NEWS.ru, на территории Чечни были ликвидированы шесть боевиков, которые ранее находились в розыске. Как заявил глава региона Рамзан Кадыров, теперь в республике окончательно покончено с бандподпольем.

Он добавил, что президент России Владимир Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил «провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».

Операцию провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Спецоперация проходила на окраине селения Катар-Юрт.