Найдено объяснение мифу о «заваленном трупами» СССР в годы ВОВ Историк Залесский: миф о заваленном трупами СССР в годы ВОВ придумали в Европе

Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

Миф о том, что в годы Великой Отечественной войны СССР был завален трупами погибших советских солдат, был придуман в Европе в XIX веке, заявил NEWS.ru историк, военный эксперт Константин Залесский. По его словам, тогда Россию называли «большим катком» из-за огромного числа жителей.

Сама по себе идея по поводу того, что мы не только в Великой Отечественной войне, а вообще во всех войнах трупами заваливали, распространялась в Европе еще в XIX веке, когда Россию называли «большим катком». Именно оттуда и пошли эти мифы, что, мол, населения много, солдат много, можно, значит, делать что хочешь, и никаких проблем не будет. Что касается Великой Отечественной войны, то, естественно, идея по поводу того, что завалили трупами, появилась после контрнаступления под Москвой, — сказал Залесский.

По его словам, немцам нужно было оправдывать поражение вермахта. Историк отметил, что в своих мемуарах они придумывали различные причины, в том числе так появился «генерал Мороз».

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что Запад пытается переписать историю, игнорируя решающий вклад Красной армии в разгром войск нацистской Германии. По его словам, такие действия аморальны и кощунственны, а снос памятников советским воинам-освободителям оскорбляет память о Победе.