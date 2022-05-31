Найдена связь между занятиями спортом и качеством сна Врач Черкасова рассказала о связи между занятиями спортом и качеством сна

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-сомнолог Софья Черкасова в беседе с NEWS.ru дала простой совет людям, как наладить режим сна. Она отметила, что в этом вопросе помогают занятия спортом. По словам специалиста, чем чаще человек получает физические нагрузки, тем он эффективнее встаёт, а сам сон является более глубоким.

У таких людей нет размазанности, сонливости на протяжении всего дня, у них чётко различаются сон и состояние бодрствования. Это один из немногих физиологических механизмов, которые немного, но все-таки уменьшают потребность во сне. Если человек концентрированно проспит меньшее количество времени, то выспится лучше, чем у него будет поверхностный сон, даже в течение большего времени, с какими-то мыслями, переворачиваниями в постели, — заявила сомнолог.

По мнению Черкасовой, очень важно уделять внимание качеству сна. В частности, перед сном лучше не пить кофе, отказаться от алкоголя и подумать над режимом, поскольку когда организм привык спать внутри постоянных рамок, сон становится более концентрирующим и восстанавливающим.

Ранее президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов заявил, что кофеин и физические нагрузки помогают побороть дневную сонливость. Он напомнил, что минимальная норма сна для людей составляет семь часов.