Наименьший прирост случаев коронавируса по России зафиксировали в Москве

https://static.news.ru/photo/16747096-bdce-11ea-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики не зафиксировали за минувшие 24 часа новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) на Чукотке. Самый низкий темп в Москве — 0,3%, рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. За последние сутки в мегаполисе зарегистрировали 680 заражённых. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в городе достигло 224 210.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО — 0%, 2. г. Москва — 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика — 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым — 0,8%, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице вылечили ещё 1620 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В результате общее количество выздоровевших достигло 156 459. Жертвами вируса стали 3929 человек, из них 25 за последние сутки.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 168 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 027 граждан.

Российские медики также за прошедшие сутки выписали по выздоровлении от коронавируса 8986 пациентов. Таким образом, количество вылечившихся в стране достигло 446 879 человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Лидером в РФ по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 224 210 заболевших (+680 за последние сутки), 156 459 выздоровели (+1620 за последние сутки), 3929 умерли (+25 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 131 случай. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 280 тысяч жителей России, у которых имеется подозрение на заражение COVID-19, находятся под наблюдением медиков. За прошедшие сутки в стране провели 301 тысячу тестов на коронавирус, всего их сделано уже более 20,7 млн.