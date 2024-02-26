«Нахал забрался прямо в кровать»: где россиянок домогаются чаще всего

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В конце прошлой недели в России активно обсуждали инцидент, произошедший в одном из отелей Шри-Ланки: сотрудник гостиницы проявлял недвусмысленные знаки внимания к нашим туристкам, а затем пробрался в номер и лег к ним в кровать. В Сети немало историй о приставаниях в Турции, Египте, Индии. NEWS.ru поговорил с россиянками, которые сталкивались с домогательствами за рубежом, и узнал, какие туристические направления представляют опасность для женщин на самом деле.

Почему россиян призвали покинуть Шри-Ланку

16 февраля в СМИ написали об инциденте в отеле Rainbow Surf Beach, расположенном в деревне Унаватуна на Шри-Ланке. Первоначально этой историей поделился в Telegram-чате «Шри-Ланка форум» барбер из Красноярска Денис Юшин.

Его подруги — Яна, Оксана и Полина — отдыхали на острове с 7 по 14 февраля. По словам Юшина, все это время сотрудники отеля неоднократно «подавали недвусмысленные знаки» сексуального характера: касались ног, плеч и талии девушек. Развязка истории случилась в ночь перед вылетом.

«Рум-бой (уборщик номера) открыл своим ключом закрытую комнату, разделся, лег на кровать между двух девушек и начал мастурбировать. Оксана проснулась, увидела незнакомого мужчину в кровати и закричала. Проснулись все девушки. И парень выбежал наружу, продолжив мастурбировать возле окна», — написал Денис Юшин.

Девушки попросили Дениса приехать им на помощь. Урегулировать ситуацию мирно не получилось: владелец отеля, по утверждению рассказчика, был пьян. В итоге между россиянином и сотрудниками отеля завязалась драка. При этом покинуть территорию туристам не давали, всячески преграждая им путь.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Я вывел девушек за ворота, а сам пошел за байком. <...> Мы убежали оттуда в ужасе, ночью с чемоданами по дороге в темноте. В шоке от произошедшего...» — описал Юшин.

Позже в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) Денис добавил, что после отъезда подруг он обратился в полицию Унаватуны. По словам мужчины, местные правоохранители в итоге «хотели арестовать и посадить в тюрьму» именно его, а не сотрудников отеля. Сообщения о домогательствах и насильственном удержании девушек в отеле полицейские игнорируют, утверждает он.

NEWS.ru попытался связаться с Денисом Юшиным, однако сообщения в мессенджерах остались непрочитанными.

Как на случившееся отреагировали российские дипломаты

Утром 18 февраля посольство России в Шри-Ланке опубликовало обращение, в котором попросило отдыхающих там россиян вернуться на родину. В дипмиссии объяснили призыв «участившимися инцидентами с участием российских граждан». Тем не менее уже вечером того же дня посольство заверило, что ситуация на острове стабильна и не несет угроз, а «граждане могут спокойно продолжать свой отдых».

Одна из пострадавших — Яна — рассказала NEWS.ru, что сотрудники консульского отдела сразу же отреагировали на инцидент и дали россиянкам необходимые консультации. Дипломаты также помогали Денису Юшину правильно оформить заявление в полицию.

Яна объяснила, почему заявление в полицию за девушек подал их друг. Она напомнила, что происшествие случилось незадолго до их отлета — обратиться в правоохранительные органы самостоятельно они уже не успели.

«Весь инцидент произошел в 23:00, в 05:00 нам нужно было улетать. Поэтому, пока мы были в самолете, Денис был в полиции», — рассказала девушка.

Фото: Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Полиция Шри-Ланки

Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки с просьбой обеспечить расследование инцидента в Rainbow Surf Beach Hotel, поиск и наказание виновных. По словам Яны, случившееся не испортило ее впечатления от отдыха, в будущем она планирует снова приезжать на остров. Однако это не означает, что событие прошло бесследно.

«Нам всем нужна помощь психолога, мы испытали сильнейший стресс. Я начала нормально говорить только через несколько дней», — сказала россиянка в беседе с NEWS.ru.

NEWS.ru обратился за комментарием к туроператору, у которого девушки приобретали путевки. По состоянию на 26 февраля ответ редакцией получен не был.

Опасно ли женщинам ехать в Абхазию

Вечером 16 февраля — в тот же день, когда стало известно об инциденте на Шри-Ланке — МИД РФ опубликовал предупреждение о риске изнасилований на курортах Абхазии. Это связано с тем, что в начале месяца там вышел на свободу осужденный за изнасилование местный житель Эдгар Абухба. В 2019 году абхазец заманил российскую туристку в заброшенное здание в Сухуме, оглушил ее камнем по голове, а затем надругался и обокрал. На тот момент ему было 17 лет, однако за время расследования преступления он успел достигнуть совершеннолетия.

Суд приговорил Абухбу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако отсидел он вдвое меньший срок. В российском дипведомстве заявили, что это говорит о «снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

Верховный суд Абхазии с заявлением МИД РФ не согласился. В пресс-службе инстанции указали на постановление, принятое в конце прошлого года. Согласно документу, Абухба должен был получить срок в колонии общего, а не строгого режима. Содержание в колонии общего режима засчитывается по отношению к строгому режиму как один к двум, из-за чего срок лишения свободы для абхазца сократился вдвое.

Фото: Илона Хварцкия/Sputnik/РИА Новости Отдыхающие на пляже в городе Гагры

В каких еще странах часто домогаются россиянок

В чатах российских мигрантов и туристов на Шри-Ланке, которые изучил NEWS.ru, мнения женщин о вероятности столкнуться с домогательствами на острове расходятся. Одни говорят, что «главное не флиртовать», тогда и проблем не будет, другие же утверждают, что «приставания» не редкость со стороны водителей тук-туков (местное велотакси. — NEWS.ru).

«Многие жаловались, что [тукеры] завозят на пустырь, блокируют и домогаются, к одной прям при всех в автобусе человек домогался, видео даже есть. <...> Так что средства самообороны не лишние для одиноких девушек», — писала россиянка в одном из чатов в начале 2024 года.

Проблема сексуальных домогательств со стороны местных мужчин в большей степени присуща Индии и Шри-Ланке, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян. В Турции и Египте домогательства случаются не чаще, чем в любой другой стране, утверждает он.

«В остальных странах намного меньше случаев, когда насилуют или пристают. Причем это касается не обязательно россиянок, а любых женщин европеоидного типа: американок, француженок, итальянок, немок, англичанок. Им — индусам и шриланкийцам — все равно», — сказал собеседник NEWS.ru.

По словам Мкртчяна, это обусловлено особенностями местной культуры. В Индии и на Шри-Ланке запрещены добрачные половые отношения. Чтобы вступить в брак, местный мужчина должен собрать выкуп за невесту. Обе страны довольно бедные, поэтому нередко даже к 40 годам мужчины остаются неженатыми, и местные девушки остаются для них недоступны.

«В Египте тоже запрещены добрачные половые отношения, но там нет таких массовых случаев. Бывает такое: за грудь потрогал, за бок ущипнул. Но прямо изнасилований я не припомню. В Турции же добрачные половые отношения разрешены, поэтому там такой проблемы нет», — добавил вице-президент АТА.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, официальная рекомендация АТА для россиянок, собирающихся на отдых в Индию или на Шри-Ланку, — ехать туда с мужчиной или вдвоем с подругой.

«Маньяк» из Индии

Как рассказала NEWS.ru жительница Гоа Наталия, в прошлом году в ее районе действовал, по ее выражению, «маньяк» — местный мужчина на мотоцикле преследовал иностранок и домогался их.

«Он на туристок охотился, на дороге девушек караулил. За мной тоже как-то гнался», — поделилась Наталия.

К поимке злоумышленника, по ее словам, даже подключали так называемую Pink Police, которую в Гоа создали специально для защиты женщин, детей и туристов, — но безуспешно. По словам другой россиянки, жительницы Гоа Ульяны, «догонялки» на мопедах считаются в Индии своего рода способом флирта. Ульяна тоже сталкивалась с «маньяком», которого упоминает Наталия.

«В момент, когда мне нужно было свернуть, он свернул за мной. Я поняла, что это уже не просто игра, а преследование. <...> Я испугалась. <...> В момент, когда уже некуда было меня прижимать (на мопеде. — NEWS.ru), он спокойно протянул руку в мою сторону и пару раз жмякнул за попу», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Индия

Многие живущие в Индии женщины-экспаты в разговоре с NEWS.ru поделились мнением, что проблема домогательств со стороны индусов «сильно раздута».

Надо ли бояться приставаний в Турции и Египте

Вопреки общему представлению, в Турции и Египте к женщинам пристают редко, рассказали NEWS.ru россиянки, часто бывающие в этих странах и переехавшие туда на ПМЖ. Так, Татьяна, которая уже несколько лет живет в Анталье вместе с детьми, вспомнила лишь один подобный случай.

Однажды женщина пошла в местную школу, чтобы договориться о зачислении детей. По дороге увидела, что водитель ехавшего ей навстречу автомобиля помахал кому-то рукой. Татьяна посчитала, что жест был адресован не ей, и не придала значения эпизоду. Оформив документы, женщина направилась домой и тогда заметила, что та же машина стала преследовать ее. Из иномарки вышел мужчина и попытался заговорить с Татьяной. При этом его не смутили ни дети, находившиеся рядом с матерью, ни тот факт, что в момент «знакомства» женщина говорила по телефону с мужем.

«У меня это вызвало дикое возмущение. Он вел себя нагло, хотя я никаких поводов не давала. Я ему высказала все, что думала о его поведении, на английском, подкрепляя русскими крепкими словцами. Но повлияло, наверное, даже не это, а то, что я говорила достаточно громко: в соседнем доме начали выглядывать. Он быстренько закрыл дверь и уехал», — говорит россиянка.

Татьяна подчеркнула, что была одета весьма целомудренно, так же, как одеваются турчанки, — в длинный сарафан. Несмотря на случившееся, она убеждена, что навязчивое ухаживание за женщинами не относится к национальной черте турок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турция

Автор блога «Ольга о Египте и не только» отмечает, что проблема приставаний со стороны египтян остается актуальной. Причем это касается иностранок в целом, а не только российских туристок.

«Контингент, который пристает, молодеет и становится более наглым, проблема до сих пор актуальна. Не могу привести статистику обращений в полицию от пострадавших в цифрах, но это происходит в курортных городах все чаще», — рассказала она NEWS.ru.

По словам россиянки, обращения в местную полицию в какой-то степени помогают бороться с домогательствами, но есть нюанс: групповое заявление от нескольких пострадавших правоохранители проигнорировать не могут, в отличие от индивидуального.

«Египет — это страна победившего мужского шовинизма, где большинство проблем решают деньги. Конечно, при подаче заявления должны быть приведены доказательства, изложенные факты проверят. Но если сочтут, что состав преступления не очевиден, то все спустят на тормозах. Да и рассматривают заявления не быстро, плюс имеет место языковой барьер», — резюмирует блогер.

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