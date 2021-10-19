«Надоело»: Макаревич побоялся оскорбить россиян из-за вакцинации

Известный российский певец, композитор, один из лидеров легендарной советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать свои слова об «идиотизме» жителей России, которые не хотят вакцинироваться.

По словам музыканта, ему надоели вопросы СМИ об оскорблениях россиян. Певец отметил, что сейчас его интересуют другие вопросы.

Мне нечего к этому добавить. Нет ни желания, ни интереса в этом копаться. Вы хотите опять, что Макаревич оскорбил россиян? Мне это надоело, — заявил Макаревич.

Ранее он назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить вакцинацию. Музыкант напомнил, что ещё в советские времена в школах в обязательном порядке прививали от полиомиелита, оспы, и «никого не спрашивали — кто хочет». Зато, по мнению певца, никто и не болел.

Он рассказал историю, что общался с врачом в Казани. Доктор ему сообщил, что большинство людей просто не хочет прививаться. Музыкант предложил ввести платные процедуры.

До этого стало известно, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, на ситуацию может повлиять рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.