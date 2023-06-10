«Надо постараться»: океанолог о шансах стать жертвой нападения акулы в РФ Океанолог Мухаметов: шансы умереть от укуса комара в РФ выше, чем от нападения акулы

Фото: Ingo Schulz / imago-images.de / Global Look Press

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал РИА Новости, что шансов умереть от комара в России в разы больше, чем от нападения акулы. Эксперт отметил, что для того, чтобы стать жертвой акулы в «наших водах» надо «чрезвычайно постараться».

Акулы живут в тропической зоне океана. В Красном море довольно много акул, там случаются нападения, хотя это действительно редкое явление. В целом чтобы в наших водах стать жертвой нападения акулы, это надо чрезвычайно постараться, — сказал Мухаметов.

Специалист привел статистику, согласно которой от акул погибает до 10 человек в год. По его словам, гиппопотамы виновны в смерти от 500 до 3 тысяч человек ежегодно.

Ранее 8 июня тигровая акула убила 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Как рассказали отдыхающие, они ужe замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дeльфин.