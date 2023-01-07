Над Севастополем сбили беспилотник

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотник MQ-9 Reaper

Над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, город атаковали, несмотря на Рождество.

Силы ПВО <...> сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой, — написал он.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в декабре оценил шансы защитить Москву от украинских дронов. По его словам, вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты, в частности, комплекс «Панцирь», который может засекать и уничтожать дроны.

Соединенные Штаты Америки разрабатывают план демонстрационного удара по бизнес-центру «Москва-Сити», заявил депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, подобные атаки могут нанести и по другим объектам в Центральной части России. Депутат утверждает, что для ударов будут использоваться беспилотники или ракеты «Томагавк».

В ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников, сообщила пресс-служба Ростеха. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания.