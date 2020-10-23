Набиуллина вступилась перед Путиным за арестованного топ-менеджера «Траста»

https://static.news.ru/photo/15da1472-150f-11eb-8e49-fa163e074e61_660.jpg Михаил Хабаров Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вступилась перед президентом РФ Владимиром Путиным за арестованного топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова. Она назвала его профессионалом, которого задержали и отправили под арест без предварительного разбирательства.

Как сообщает Forbes со ссылкой на осведомлённые источники, этот разговор произошёл на закрытой части встречи Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей 21 октября. Набиуллина привела в пример арест Хабарова, заявляя о необходимости декриминализации экономических преступлений. Она сочла меру пресечения в его отношении избыточной, заметив, что на этом примере можно видеть, как экономический спор перешёл в уголовную плоскость.

Михаил Хабаров был задержан 9 октября после допроса в Следственном комитете. Причиной ареста предпринимателя стало заявление о мошенничестве со стороны основателя и совладельца грузоперевозчика «Деловые линии» Александра Богатикова. Он утверждает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн рублей. Хабаров должен находиться под арестом до 30 ноября.

NEWS.ru сообщал, что защита Михаила Хабарова обжалует его арест. Адвокат предпринимателя Владимир Слащев заявил, что будет добиваться пересмотра решения, принятого Пресненским судом Москвы.