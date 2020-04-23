Набиуллина: раздача денег населению приведёт к «взрыву» инфляции

https://static.news.ru/photo/e7579e0a-8060-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раздача денег населению в качестве меры поддержки на фоне распространения коронавируса приведёт к «взрыву» инфляции.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, руководитель Сбербанка Герман Греф сказал, что в Российской Федерации нет возможности и инструментов, чтобы, как в США, раздавать населению деньги из-за пандемии коронавируса.

Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Он добавил, что эта сумма поможет им продержаться.