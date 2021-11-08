На видео попало массовое побоище с палками и бутылками в Москве

В Москве на Саянской улице произошла массовая драка. В ней участвовало около 10 человек, в ход пошли палки и бутылки. Один из участников был ранен ножом, сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший видео инцидента.

Прибывшие на место прoисшествия правоохранители разняли дерущихся и задержали девять человек. Среди задeржанных оказались в основном мужчины, однако для разбирательств в пoлицию также доставили и 30-летнюю участницу потаcовки.

Прибывшими полицейскими конфликт пресечён на месте, девять участников доставлены в ОМВД России по району Ивановское г. Москвы. Один человек госпитализирован, — сообщило РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, который ранил оппонента ножом. Ему вменяют статью «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Лыткарино произошла драка. Местный житель сделал замечание толпе, которая выпивала во дворе. После этого пятеро молодых людей напали на мужчину.