На Украине не подтвердили задержание соратников Колесниковой

https://static.news.ru/photo/b8062b9e-f1b2-11ea-9b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о задержании на украинской территории пресс-секретаря Координационного совета оппозиции Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова, однако сообщения официальных лиц Украины этого не подтверждают.

Так, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что в страну въехали два члена Координационного комитета белорусской оппозиции, а Мария Колесникова на пункт пропуска не приезжала. Там также уточнили, что в настоящее время Родненков и Кравцов проходят пограничный контроль в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения границы, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в МВД Украины сообщили, что членов Координационного совета Белоруссии насильно выдворили за пределы республики. Марию Колесникову выдворить из страны не удалось, поскольку во время фактической депортации она порвала свой паспорт, в результате пограничники её не пропустили и она смогла остаться на территории Белоруссии.

Накануне Координационный совет оппозиции заявил, что член президиума совета Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков перестали выходить на связь. До этого в СМИ появились сообщения о похищении Колесниковой людьми в масках, которые насильно посадили её в автомобиль с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. По сведениям телеканала «Беларусь 1», это удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникова была задержана при попытке пересечения границы.