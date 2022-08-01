На свободе поневоле: как украинцы в России попали в правовой вакуум Мигранты и освободившиеся заключённые с Украины не могут попасть на родину из-за отсутствия дипломатических каналов

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Суды РФ стали отменять собственные решения о депортациях на родину граждан Украины, обвинённых в нарушении миграционных правил, из-за невозможности их исполнения в связи с боевыми действиями. По той же причине в подвешенном состоянии оказались и украинцы, освободившиеся из российских колоний после начала спецоперации. По оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, таких людей как минимум несколько сотен. Несмотря на что что выходцам из соседнего государства облегчили процедуру перехода в российское гражданство, некоторые имеют неясный правовой статус, причём не с 24 февраля 2022-го, а ещё с 2014 года.

«По гуманным соображениям»

Как минимум более полусотни украинцев, содержащихся в московских и петербургских центрах временного содержания иностранных граждан (ЦСВИГ) и приговорённых к депортации на родину, как правило, за нарушение режима пребывания в РФ, были освобождены судами. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), происходящее на Украине «делает невозможным пересечение границы» и, как следствие, возвращение домой тех граждан соседней страны. Большинству из них, как сообщили в Московской Хельсинкской группе, отменили наказание в виде выдворения, но оставили штрафы в размере от четырёх до семи тысяч рублей. Однако есть и те, кого суды оставили в миграционных тюрьмах.

Как проинформировал NEWS.ru председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов, в ЦВСИГ находятся люди, которые совершили административное правонарушение, как правило по статьям КоАП 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ) и 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). О количестве именно украинцев в этой категории он судить не стал, но обратил внимание на статистику судебного департамента и МВД. Так, в 2021 году по указанным административным статьям суды первой инстанции вынесли решения в отношении более 108 тысяч человек, 176 тысячам полиция запретила въезд в РФ, в 2020 году эти показатели были на уровне 76 тысяч и 189 тысяч соответственно.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

То, что их перестали депортировать на Украину — это правильно и понятно по гуманным соображениям. Сейчас действует положение указа президента РФ о том, что любой гражданин Украины имеет право обратиться за российским гражданством. И государству нужно помогать им приобрести это гражданство, если они хотят, а если не хотят — оформить разрешительные документы на работу в РФ на законных основаниях. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

По его словам, российское законодательство ставит «в двусмысленное положение» не только украинцев, но и в целом граждан, которые прибыли в РФ из стран с безвизовым режимом. Этих людей, как считает Каримов, с одной стороны, приглашают, а с другой требуют, что нужна «принимающая сторона», которой в 90% случаев является собственник жилого помещения, арендуемого мигрантом.

По разным причинам принимающая сторона отказывается давать временную регистрацию этим людям. И иностранные граждане, в том числе украинцы, оказываются в подвешенном состоянии, а через 90 дней с момента въезда в РФ превращаются в нарушителей, — резюмировал Ренат Каримов.

По словам члена президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), члена ОНК Москвы и журналистки Евы Меркачёвой, многие из украинцев, которые оказались в ЦСВИГ ждать административного выдворения, «жили в РФ годами, никто у них никогда паспорт не спрашивал, но вдруг они попались». Помимо них есть те, кто совершил преступления на территории РФ, получил срок, отбыл его в российских колониях и должен был освобождаться. Однако их не освобождают, а из колонии перевозят в ЦВСИГ. Таких, по оценкам правозащитницы, насчитывается порядка 300 человек. В отношении и тех, и других суды и другие административные органы принимали решения о депортации и запрете въезда на территорию РФ: кому-то на год, кому-то пять лет, кому-то на десять. Дольше всего ограничивают право на въезд тем, кто отбывал наказание по уголовным статьям.

Все они сейчас ожидают депортации, но проблема в том, что никаких дипломатических каналов, по которым можно было бы передать их на родину, сегодня не существует. Поэтому они сидят в ЦСВИГах. Есть приказ МВД, который предписывает остановить их депортацию, потому что никто не понимает, как это сделать. Была такая история, когда стали в эти центры к украинцам приходить и давать им бланки заявлений, где говорилось, что они согласны на то, чтобы их просто довезли до границы, и берут ответственность за свою жизнь. То есть этих людей передают не по дипломатическим, а по военным коридорам. Украинцы стали сильно возмущаться, потому что они хотят на свободу, но они хотят жить, а что случится во время такой передачи, никто не знает. Довезут до границы, а что дальше? Их там расстреляют как шпионов, и никто не будет разбираться, потому что у многих из них нет даже документов, многие не жили на территории Украины много лет, есть такие, у которых там и домов нет. Ева Меркачёва журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы

По её словам, многие эти люди стали обращаться в российские суды с просьбой о предоставлении временного убежища и отмене решения о депортации. Сейчас, отмечает член СПЧ, «есть хорошие прецеденты в Подмосковье и Ленинградской области, но есть и нехорошие в Белгородской области». Из последней несколько человек пожаловались Меркачёвой на отказы судов даже несмотря на то, что на территории РФ у них созданы семьи и есть малолетние дети.

Фото: stadtratte via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Собеседница NEWS.ru предположила, что «никаких разговоров с украинской стороной о передаче им их граждан из числа и бывших осуждённых, и просто нарушивших миграционное законодательство, и тех, кто был задержан до начала боевых действий по запросу Киева, не ведётся». По мнению Меркачёвой, данную проблему можно решить двумя способами: либо предоставить временное убежище и отменить решение о депортации, либо помочь выехать на территорию третьих стран. Многие из оказавшихся в РФ украинцев готовы ко второму варианту, особенно те, у кого есть загранпаспорта, а также родственники в Бельгии, Франции и других странах Евросоюза, куда они эмигрировали после начала спецоперации.

Для того чтобы их доставить в эти третьи страны, нужно согласие этих стран. Соответствующие переговоры должны вести, насколько я понимаю, в полицейском ведомстве, но там, видимо, не очень понимают, как это делать. Скорее всего, переправа украинцев из России в третьи страны — это более сложный путь. Проще, конечно, оставить максимальное количество таких людей на территории РФ, предварительно убедившись, что им есть где жить. А большинству из них есть где жить, у них у многих здесь есть родственники, которые гарантируют, что предоставят им крышу над головой и пропитание. Есть даже работодатели, которые пишут обращения в суд, заявляя, что возьмут этого человека на работу и он не будет болтаться просто так, — отметила Ева Меркачёва.

Всё началось восемь лет назад

Юрист в области миграционного права Александр Ким в беседе с NEWS.ru заявил, что данная проблема возникла не после 24 февраля 2022 года, а ещё в 2014 году. С того времени, уверяет он, граждане Украины «застревали» в системе учреждений ЦВСИГ «на годы» из-за того, что у многих не было никаких документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, ехали в Россию тогда в основном люди с востока — с территорий республик, созданных на востоке Украины. Украина с 2014 года не имеет доступа к архивным данным на территориях непризнанных республик и проверить принадлежность лица к своему гражданству не может. Украинские ведомства давали соответствующие ответы на запросы государственных учреждений России. Депортировать таких людей было невозможно уже тогда. Александр Ким юрист в области миграционного права

Также он добавил, что к началу пандемии COVID-19, по словам сотрудников ЦВСИГ «Сахарово», сложилась практика, когда «недокументированных людей» из восточных регионов Украины переправляли в Ростовскую область, на границу с ДНР и ЛНР, где им «каким-то образом при содействии властей непризнанных республик оформляли гражданство РФ». При этом никакой иной помощи этим людям власти самопровозглашённых республик не оказывали, добавил Александр Ким со слов представителей миграционной тюрьмы в Новой Москве.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Граждан Украины депортировали и выдворяли (предписание выехать самостоятельно) до осознания судами РФ невозможности депортации, в том числе незаконно — в период действия нормативно-правовых актов, запрещавших выдворения и депортации в связи с пандемией COVID-19. Очевидно, что после 24 февраля любые депортации и выдворения стали невозможны вообще ни в какой форме и люди стали скапливаться в местах ограничения свободы, — напомнил собеседник NEWS.ru.

Александр Ким подчеркнул, что неясным остаётся и правовое положение людей, не находящихся в местах ограничения свободы и не имеющих легального миграционного статуса. Теоретически в соответствии с Распоряжением правительства РФ № 1253-р, если гражданин Украины по состоянию на 16 июня 2021 проживал без смены места жительства в России, то его миграционный учёт продлевается автоматически до 17 августа 2022 года. Но, продолжает юрист, поскольку речь идёт о гражданах Украины без легального миграционного статуса на сегодняшний день, такие лица уже не могут сейчас обратиться для урегулирования своего правового положения в органы МВД.

Что им делать сейчас — непонятно, — констатировал Ким.

В целом, по его словам, права и обязанности граждан Украины после 24 февраля 2024 года никак не изменились. Они по-прежнему обязаны проживать по месту миграционного учёта (регистрации), который им в 90% случаев «никто предоставлять не будет». Как следствие — любой получаемый гражданином Украины в России статус, вплоть до гражданства РФ, может быть оспорен и отменён по причине предоставления неверных сведений из-за несовпадения места фактического проживания и миграционного учёта. Также украинцы по-прежнему вправе работать только с обязательным оформлением патента.

По словам Александра Кима, для урегулирования правового статуса граждан Украины, находящихся на территории РФ без легального миграционного статуса, со стороны России «очевидно нужен соответствующий нормативно-правовой акт, а со стороны Украины — делегирование защиты своих граждан государству», имеющему дипломатические отношения с Москвой.