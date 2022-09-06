На страх и риск: автомобилисты начали массово отказываться от ОСАГО Эксперты предлагают «национализировать» систему страхования автогражданской ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховой полис ОСАГО

Система обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) демонстрирует свою неэффективность, и россияне в массовом порядке отказываются приобретать полисы — с таким заявлением выступили в Национальном автомобильном союзе. В организации утверждают, что в нынешнем виде ОСАГО полностью дискредитировало себя: в частности, автовладельцы больше не могут рассчитывать на адекватную компенсацию в случае ДТП. Между тем профильные эксперты утверждают, что представители интересов страховых компаний в органах власти в самое ближайшее время добьются новых ужесточений: камеры фиксации будет определять отсутствие полисов, а штрафы за это нарушение рискуют вырасти в разы.

Бегство клиентов

Поводом для жестких заявлений Национального автомобильного союза стало анонсированное расширение тарифного коридора: уже с 13 сентября стоимость полисов ОСАГО изменится.

Теоретически коридор базового тарифа расширится почти на 30% в обе стороны — представители страхового рынка утверждают, что смогут более точно учитывать индивидуальные риски водителей, отмечая, что для некоторых категорий автовладельцев страховка даже подешевеет. Так, для легковых авто частных лиц базовая ставка тарифа будет составлять от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется почти на 20% в обе стороны.

В этом году мы увидели уже три повышения цен на страховку — это теперь называют «расширением тарифного коридора», но о том, чтобы страховые компании продавали свои продукты дешевле, речи никогда не шло. «Расширение коридора» — это такой эвфемизм, — заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Автомобильный трафик

Одновременно с этим, указал он, идет и другой процесс — снижение выплат автовладельцам в случае дорожно-транспортного происшествия. Шапарин рассказал, что запчасти за последнее время подорожали в среднем на 50–70%, при этом стоимость деталей в каталогах, используемых страховыми компаниями, была увеличена лишь незначительно — приблизительно на 20–25%:

Кроме того, Центральный банк разрешил страховщикам при расчетах использовать аналоги запчастей — это означает, что размер выплат снизится дополнительно и очень сильно. Очевидно, будут считать, ориентируясь на самый дешевый аналог с коэффициентом износа до 50%.

Понятно, что подобная политика не может не привести к заметным изменениям. В Национальном автосоюзе прогнозируют, что на первом этапе мы увидим увеличение количества тех, кто перестал страховаться из-за подорожания услуги, на втором этапе — потенциальных клиентов станет меньше из-за недостаточных выплат. Случится и третья волна оттока клиентов, предупреждает Шапарин. По его оценкам, это произойдет после того, как имеющие полис попадут в ДТП с теми, кто такого не имеет: в таком случае отбивать выплаты автолюбителям придется самостоятельно через затяжные судебные процессы.

В организации утверждают, что совсем скоро мы увидим драматическое снижение количества страхующих свою автогражданскую ответственность. На сегодняшний день, предполагают в организации, число тех, кто не имеет полиса ОСАГО, в зависимости от региона составляет от 10% до 20% водителей, однако в ближайшие два-три года доля таковых может вырасти до 40%.

Штрафы и камеры

Система ОСАГО действительно во многом дискредитировала себя, но она никуда не денется, утверждает в разговоре с NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. Он полагает, что тарифы «будут повышать до бесконечности».

Это огромный бизнес, от которого никто отказываться не будет. У большинства автомобилистов к ОСАГО две ключевые претензии: услуга стала очень дорогой, при этом в случае ДТП на адекватное возмещение убытков рассчитывать не приходится. Дадут тебе какую-то мелочь, на которую в лучшем случае один фонарик купишь, или стеклышко для него, — объясняет Субботин.

Между тем он уверен: автовладельцев «будут плёткой загонять в страховые компании». По словам собеседника NEWS.ru, в профессиональных кругах уже обсуждается информация о том, что реформа ОСАГО пойдет по двум репрессивным направлениям. Во-первых, как было обещано, водителей, не имеющих полиса, начнут выявлять камеры видеофиксации — ровно так же, как это происходит, например, сейчас в случае нарушения скоростного режима. Во-вторых, штрафы за отсутствие страховки, с большой долей вероятности, вырастут — на сегодняшний день за это нарушение необходимо выложить 800 рублей. Ранее подобные попытки уже предпринимались: в Госдуме, в частности, звучали предложения, чтобы штраф за езду без полиса приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она составляет около шести тысяч рублей. В таком случае штраф рискует вырасти более чем в семь раз.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камеры фото- и видеофиксации

Основной аргумент страховых компаний, звучащий регулярно, — ОСАГО убыточно, поэтому заниматься этим видом страхования якобы просто невыгодно. Однако председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач парирует: в России нет ни одной страховой компании, которая занимается исключительно ОСАГО.

При этом не стоит забывать, что гражданская ответственность автоперевозчика перед пассажиром страхуется полисом ОСГОП, который рассчитывается от количества мест в автобусе, а не от количества реально перевезенных пассажиров. Выплаты по ОСГОП идут только в случае ДТП с автобусами, но их количество незначительно, а перевозимых пассажиров в год — не менее 9 миллиардов. Соответственно, и доходность от этого вида страхования значительная, — объяснил в беседе с NEWS.ru Храпач.

По его словам, темпы роста стоимости запасных частей автомобилей не являются главным мотиватором для страховщиков по работе с ОСАГО, убыток же от такой деятельности не настолько значительный, как пытаются представить страховые компании.

В ожидании государства

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» заработал в России в 2002 году. Однако за прошедшие двадцать лет он регулярно становится объектом резкой критики как со стороны представителей профсообщества, так и рядовых автомобилистов.

Система нормально не работает, это факт. Складывается ненормальная ситуация: автовладелец заключает договор страхования, попадает в ДТП, и вот тогда выясняется, что выплаты ему положены мизерные, и он еще должен дополнительно подавать в суд на виновника аварии, чтобы дополнительно взыскать средства. Пострадавший в шоке, виновник аварии тоже — он не понимает, для чего ему тогда вообще ОСАГО, если его все равно тянут в суд, — заявил NEWS.ru президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, подобные иски уже стали в России массовой практикой, чаще всего это случается, когда люди оформляют ДТП по «европротоколу» — люди подчас неправильно оценивают размер ущерба, после чего обнаруживают, что компенсации им не хватает даже на скромный ремонт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дорожно-транспортное происшествие

Травин уверен: для того чтобы ОСАГО выполняло свою функцию, необходимо создавать единую государственную страховую компанию, которая не будет заинтересована в извлечении прибыли.

Сейчас же на этом рынке творится вакханалия: страховщики зачастую занижают выплаты, навязывают, помимо ОСАГО, самые разные дополнительные услуги — вплоть до страхования домашних тапочек. Выход может быть только один — создание госкомпании с филиалами в каждом поселке, — заключил эксперт.

Таким образом, реформа система страхования автогражданской ответственности явно назрела, уверены специалисты. По словам основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, судиться со страховыми компаниями — дело настолько же долгое, сколько и крайне дорогое. Зачастую против одного автовладельца выступает целая команда юристов, которых компания содержит в том числе и за его же деньги.

Да, есть риск что мы вернемся в 90-е, когда все решалось «у капота». Но многие автовладельцы в условиях сокращения доходов, осознавая тот факт, что ОСАГО превратилось в очередную постоянно дорожающую обдираловку без какого-либо смысла и пользы, будут пробовать обойтись без него, — пояснил NEWS.ru эксперт.

Он полагает, что чем весомее будет этот тренд, тем более вероятность того, что правительство попытается «приструнить обнаглевшие страховые».

Ранее, согласно результатам проведенного Финансовым университетом опроса об отношении россиян к ОСАГО, выяснилось, что недовольны страховкой 73% россиян, 20% остались полностью разочарованными, 7% просто недовольны этим видом страхования.