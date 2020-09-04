На Сахалине школьный класс отправили в онлайн из-за COVID-19 у ученицы

https://static.news.ru/photo/f3a5256e-ef42-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На Сахалине десятый класс одной из школ ушёл на дистанционное обучение из-за выявления случая коронавируса у ученицы. Как сообщили в правительстве региона, это первый подобный случай с начала нового учебного года.

Десятый класс школы № 2 города Макаров (центр Сахалина) уходит на дистанционное обучение. У одной из учениц диагностировали коронавирусную инфекцию, — отмечается в сообщении.

С 7 сентября десятиклассники будут учиться удалённо.

Как передаёт РИА Новости, инфекция у школьницы протекает в лёгкой форме. В ближайшее время её направят на компьютерную томографию лёгких в Поронайской ЦРБ.

Родители и младшая сестра девочки пока не имеют никаких симптомов заболевания, однако, несмотря на это, семья находится в изоляции.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, все ученики 10-го класса, где учится заболевшая, сдадут тесты, чтоб исключить у себя COVID-19. В помещениях школы будет проведена дезинфекция.

В Сахалинской области по состоянию на 4 сентября выявлено 4671 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3005 человек, 1666 пациентов проходят лечение.

Ранее, как писал NEWS.ru, карантин был введён в екатеринбургской школе № 148 после того, как тест на коронавирус показал положительный результат у учителя. В городском департаменте образования подтвердили информацию о переходе на удалёнку. Школу закрыли несмотря на то, что у педагога не было контактов с учениками, но были контакты с коллегами, и заразиться мог любой из них. Теперь всех учителей и персонал ждёт проверка на коронавирус. При этом детей решили перевести на дистанционное обучение, чтобы «разобщить всех и не подвергать риску».