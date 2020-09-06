На Сахалине хулигана перевели на домашнее обучение после пикета учеников

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В Южно-Сахалинске ученики школы № 21 и их родители добились перевода школьника-хулигана на заочное обучение, устроив пикет.

Администрация школы пообещала отправить третьеклассника Васю на обучение на дому ещё в прошлом учебном году, и после того, как обидчик вернулся в класс 1 сентября, дети вышли на пикет с протестом, пишет Esquire.

Отмечается, что мальчик многократно вёл себя агрессивно по отношению к одноклассникам и другим ученикам, бил и душил детей, из-за него многие боялись ходить в школу. После пикета директор публично издал приказ о переводе Василия на заочное обучение. Для него разработают специальную программу обучения и корректировки поведения, отмечается в сообщении.

Вице-мэр города Елена Фёдорова заявила, что в школе будет проведена оценка работы администрации и педагогического коллектива.

Мы были уверены, что точка поставлена ещё в прошлом году. Но видим, что это не так. Поэтому сейчас повторно предпримем все необходимые действия. Однозначно будут созданы безопасные условия для обучения и для мальчика, и для всего класса, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении школьника за подготовку теракта в учебном заведении Красноярска.