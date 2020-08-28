На прикурившего от свечи подростка завели уголовное дело

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Управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Читы, прикурившего сигарету от свечи в храме. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

Инцидент произошёл в июле в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Молодой человек зашёл в храм вместе с приятелем, который вёл видеосъёмку, и демонстративно прикурил сигарету от свечи перед одной из икон. Запись позднее была размещена в социальной сети TikTok. Видео набрало около тысячи просмотров и семь лайков, а затем было удалено.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что поступок молодого человека и его приятеля прокомментировал Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Он заявил, что сочувствует и жалеет родителей этих детей, а также выразил готовность поговорить как с родителями, так и с подростками лично для выяснения мотивов их поведения.