Житель Читы прикурил от свечи в храме ради видео в TikTok

https://static.news.ru/photo/0d7c0b24-d003-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростки сняли ролик для социальной сети TikTok в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери в Чите. На кадрах один из них прикурил сигарету от свечи в храме.

В ролике двое молодых людей заходят в религиозное здание, при этом один из них крестится, а другой отмечает, что их действия незаконны. Затем подросток снова крестится перед иконой, прикуривает от свечки и затягивается.

Перед видео размещён дисклеймер, в котором говорится, что авторы не имеют цели оскорбить кого-либо и приносят извинения, если ролик обидел зрителей.

Видео набрало около тысячи просмотров и семь лайков, а затем было удалено.

Глава забайкальского следственного управления СК Юрий Русанов сообщил, что ведомство начало проверку по информации СМИ об этом случае, передаёт «МК в Чите». Силовики проверят действия молодого человека на предмет преступления по статье об оскорблении чувств верующих, установят личности авторов ролика, а также выяснят мотивы действий молодых людей.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий прокомментировал инцидент. Он заявил, что сочувствует и жалеет родителям этих детей.

Оценку действиям должны дать правоохранительные органы. Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают. Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей, — говорится на сайте читинской епархии.

Он выразил готовность поговорить как с родителями, так и с подростками лично, так как хочет выяснить мотивы поступка. Кроме того, представитель РПЦ выразил сожаления в связи с публикацией ролика в СМИ.

Как писал NEWS.ru, в 2017 году блогер Руслан Соколовский был приговорён к условному сроку за ловлю покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. Его обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих.