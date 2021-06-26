На комика из «Стендап-Клуба № 1» напали в Москве за «русофобскую» шутку

На комика из «Стендап-Клуба № 1» Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы за вырванную из контекста шутку. Противники посчитали юмориста русофобом и заявили, что он оскорбляет русский народ. О произошедшем комик рассказал в своих социальных сетях.

На своём официальном YouTube-канале Идрак рассказал, что на протяжении последних трёх недель ему приходили тысячи угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью «Идрак Мирзализаде — враг русского народа!». За голову стендапера даже предлагали денежную награду, как раз и ставшую мотивацией для нападения в Москве. Всему виной стало распространение минутного фрагмента, вырванного из контекста юмористической программы «Разгоны».

Действительно, в этом фрагменте я говорю гадости, но без контекста несправедливо это публиковать, — отметил комик, после чего рассказал кусок, о котором идёт речь.

Идрак рассказал, что говорил о трудностях поиска жилья неславянам. В «Разгонах» он поделился историей, как разговаривал с риелторами, чтобы обойти это правило «только для славян». Заехав в квартиру, он обнаружил испачканный калом матрац — после этого момента истории и шла та шутка, которую впоследствии вырвали из контекста СМИ.

«А предыдущие съёмщики, если что, русские. Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать» — вот этот вот фрагмент без начала, что это вообще о поиске жилья и трудностях и ксенофобии в отношении меня как раз, вырезали и начали распространять, — рассказал Мирзализаде.

Что касается нападения, оно произошло 23 июня рядом с «Кофеманией», причём той самой, где стульями размахивали когда-то футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Идрак находился там вместе с другим комиком, Кириллом Селегеем. Двое неизвестных следили за юмористами, а потом напали на них около остановки. По словам Идрака, его ударили сзади (после нападения у него осталась большая шишка), а потом потребовали извинений за шутку.

В своём Instagram комик добавил, что сейчас с ним всё в порядке.

Ранее сообщалось, что российский артист эстрады, актёр театра и кино Геннадий Хазанов раскритиковал выступление шоумена Павла Воли за мат. Народный артист рассказал о выступлении юмориста в Юрмале.