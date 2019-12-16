Москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.
Подобная ситуация
Как впоследствии выяснилось, этот случай не единичный: он связан с прикладыванием «Тройки» к валидаторам при оплате проезда на МЦД. Официальных комментариев по поводу ошибочных начислений от столичной подземки пока не поступало.
Ранее NEWS.ru писал, что двухнедельное тестирование систем Московских центральных диаметров (МЦД) завершено. С 9 декабря проезд стал платным, и, чтобы воспользоваться услугой, требуется активировать карту «Тройка». В настоящий момент на станциях МЦД функционируют более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов.
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