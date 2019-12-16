https://static.news.ru/photo/c921d7ba-2012-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.

Подобная ситуация произошла и с обозревателем «Ридуса» Антоном Белицким. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, зайдя в метро и приложив карту к турникету, он увидел сумму в 20 тысяч рублей. Решив, что происходит неладное, он обратился к контролёрам, которые посоветовали сдать карту на диагностику.

Как впоследствии выяснилось, этот случай не единичный: он связан с прикладыванием «Тройки» к валидаторам при оплате проезда на МЦД. Официальных комментариев по поводу ошибочных начислений от столичной подземки пока не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что двухнедельное тестирование систем Московских центральных диаметров (МЦД) завершено. С 9 декабря проезд стал платным, и, чтобы воспользоваться услугой, требуется активировать карту «Тройка». В настоящий момент на станциях МЦД функционируют более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов.