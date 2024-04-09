На что может быть аллергия весной, когда начинается, симптомы, лечение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апрель, по словам врачей, традиционно является одним из наиболее тяжелых месяцев для аллергиков. Сейчас уже активно цветет ольха и орешник, а в ближайшее время к ним присоединится береза. Для тысяч россиян этот период, без всякого преувеличения, — настоящее испытание на прочность. Когда начнут цвести наиболее аллергенные растения, как это пережить и как защититься чувствительным людям — в материале NEWS.ru.

Что цветет весной и летом?

С середины весны для аллергиков начинается сложное время. Так, в апреле начинается активное цветение лиственных кустарников: ольхи, вербы, лещины (орешника), которое продлится до мая.

С конца апреля до конца мая цветут лиственные деревья: береза, дуб, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина. Позднее эстафету подхватывают хвойные деревья: с конца мая до середины июня цветут сосна и ель.

До конца июля аллергиков мучает цветение злаковых трав: овсяницы, тимофеевки, мятлика, райграса, лисохвоста, пырея. С конца мая активно цветет одуванчик, и без активного чиханья тут тоже вряд ли обойтись.

В конце июня — начале июля зацветает липа, а чуть позднее, в середине второго летнего месяца, — подорожник и гречишные. Позднее к ним добавляется крапива, она цветет вплоть до середины августа.

С конца июля и до октября аллергикам добавляют головной боли полынь, марь, лебеда и амброзия.

Аллергологи также советуют не забывать про так называемую поливалентную пыльцевую аллергию, при которой аллергия возникает к разным группам растений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из-за чего начинается аллергия

Под аллергией врачи понимают искаженную реакцию иммунной системы. Это означает, что организм воспринимает отдельные и вполне безопасные для людей вещества как крайне опасные. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт-иммунолог Виктория Краснова. По ее словам, таковыми могут оказаться продукты питания, шерсть животных или цветущие растения. В последнем случае, по ее словам, пик обострения аллергии традиционно приходится на апрель.

По словам доктора, как правило, аллергией страдают люди, у которых к этому есть врожденная предрасположенность: как правило, аллергия наследуется от одного из родителей.

Краснова признала, что полностью исключить контакт с потенциальными аллергенами практически невозможно, потому что они содержатся везде: в пище, косметических средствах и даже волокнах одежды. Отдельный разговор — цветение растений. В такой период некоторые аллергики в прямом смысле не могут выходить на улицу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как проявляется аллергия

Чаще всего аллергические реакции медики называют поллинозом. Это сезонное воспалительное заболевание слизистых оболочек. Проще говоря, речь идет о повышенной чувствительности к пыльце некоторых растений. Чаще всего поллиноз проявляется в форме насморка и конъюнктивита, реже — в виде высыпаний на теле (крапивница). Однако бывают и более серьезные реакции, например возможно развитие бронхиальной астмы и других осложнений.

Вызывать поллинозы могут лишь около 50 видов ветроопыляемых растений с размерами пыльцевых частичек от 20 до 35 мкм. При этом для развития аллергической реакции необходима минимальная концентрация частичек пыльцы в воздухе.

Как рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, зачастую аллергия проявляется в виде поражения глаз:

«Речь идет о конъюнктивите, слезотечении, покраснении, зуде. В глазах может появляться гной. Очень часто аллергия бьет по носу: возникают насморк, заложенность, чиханье, человек хуже различает запахи».

Однако многие жалуются и на проблемы с верхними дыхательными путями: в таком случае начинает першить в горле, возникает кашель без мокроты, может сесть голос.

Некоторые аллергики страдают от сильнейшего зуда, крапивницы и сыпи по всему телу. Наиболее грозные проявления аллергии — возникновение бронхиальной астмы, отека Квинке и даже анафилактического шока. В таком случае необходимо без промедления вызывать скорую помощь — подобные состояния представляют опасность для жизни.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что делать при аллергии?

Если аллергия проявляется незначительным насморком, часто достаточно использовать местные гормональные спреи или местные антигистаминные препараты, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. При более выраженных симптомах, говорит доктор, активно применяются антигистаминные препараты.

«В случае тяжелого течения аллергии, например при дыхательной недостаточности, могут использоваться бронхолитические препараты или системные гормоны. Также бывают ситуации, когда весь арсенал доступной нам терапии оказывается недостаточным, чтобы взять аллергию под контроль. В таком случае врач может рекомендовать пациенту в период цветения уехать в другой регион или страну, чтобы переждать это непростое время», — рассказал Малых.

Он также отметил, что все перечисленные группы лекарственных препаратов лишь снимают неприятные симптомы, позволяя легче пережить сезон цветения растений.

Малых напомнил: с середины весны для людей, страдающих аллергией на цветение растений, наступает самое сложное время. Сейчас доминирующий аллерген — пыльца ольхи. Службы, анализирующие уровень активности пыльцы, оценивают пыление ольхи в 8–9 баллов из 10.

Оториноларинголог Валентина Харитонова советует в периоды цветения растений-аллергенов заниматься профилактикой.

«Стоит уменьшить время прогулок, использовать фильтр-маски и головные уборы, например, кепки. В квартире стоит ежедневно проводить влажную уборку. Аллергикам рекомендовано промывать нос и горло солевыми растворами», — пояснила NEWS.ru Харитонова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечится ли аллергия

Единственной в мире технологией лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Как рассказал Дмитрий Малых, благодаря АСИТ человек может значительно легче переносить симптомы или перестать вообще страдать аллергией на конкретный раздражитель.

«Однако у этого метода есть ограничения по срокам проведения, возрасту пациента, другим индивидуальным особенностям. АСИТ назначается по рекомендации врача-аллерголога. Я рекомендую пациентам задать вопрос врачу, показана ли АСИТ при его течении заболевания», — пояснил специалист.

По словам Виктории Красновой, зачастую аллергикам рекомендуют еще до начала сезона начать принимать антигистаминные препараты. Однако доктор не советует делать это без назначения лечащего врача:

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В первую очередь следует попытаться выяснить, на что именно у вас аллергия. Зачастую это сложный процесс. Многим предлагается пройти комплексный анализ методом аллергочипа — речь идет об исследовании, которое позволяет выявить наличие антител почти к 300 аллергенам за одно взятие крови».

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