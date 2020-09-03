На артистку Проклову «напали» в Сети из-за поддержки Ефремова

https://static.news.ru/photo/08786faa-edef-11ea-b70f-fa163e074e61_660.jpg Елена Проклова Фото: alenaproklova/instagram.com

Артистка Елена Проклова по ходу разбирательств по делу Ефремова была гостьей ток-шоу на одном из федеральных каналов. В эфире она имела неосторожность призвать к недопущению «суда до приговора». Кроме того, она заявила, что актёра надо «спасать как человека».

Слова Прокловой не были забыты пользователями Сети. В день рождения артистки, 2 сентября, комментаторы продолжили «нападать» на неё. Подписчики Прокловой и не только десятками оставляли оскорбительные фразы на её страницах в социальных сетях.

Некоторые называли актрису «достойной» подругой «достойного» Ефремова. Другие говорили, что зря «Ленка глотку рвала за убийцу». Однако и в этот раз нашлись люди, которые поблагодарили её за поддержку коллеги и негативно высказались о тех, кто любит «всех забрасывать камнями». Однако больше было всё же негативных комментариев.

Уважала раньше вас, нравились как актриса... Теперь нет, — цитируют возмущённого поведением Прокловой пользователя «Невские Новости».

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

3 сентября Ефремов в суде признал вину. Прокурор просила суд приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, следующее заседание Пресненского суда Москвы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова состоится 8 сентября. В этот день будет оглашён приговор.