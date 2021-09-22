На агрегаторы возложат ответственность за безопасность пассажиров такси

Новый «закон о такси» находится в высокой степени готовности. Он позволит повысить прозрачность рынка перевозок, убрать нелегалов и ввести ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Документ может стать, без преувеличения, полноценным кодексом таксомоторных перевозок. В нём должны быть закреплены основные термины, права и обязанности, мера ответственности участников перевозок, — отметила сенатор.

По её словам, регионы могут получить новые полномочия в сфере перевозок. Так, будет введён специальный реестр, где будет указана вся подробная информация о том или ином легальном перевозчике. Это позволит сделать работу такси более прозрачной и увеличит безопасность поездок.

Политик особо подчёркивает, что отдельная статься в новом законе будет посвящена ответственности агрегаторов такси и их водителей за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причинённый при перевозке. На сегодняшний день такую ответственность имеет лишь таксопарк, а агрегатор лишь предоставляет информационные услуги по поиску и передаче заказа.

Ранее руководитель ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что таксистам с небольшим стажем вождения должен быть запрещён доступ к агрегаторам.