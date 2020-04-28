Мясников заявил, что московские больницы нуждаются во врачах

https://static.news.ru/photo/953d0e0e-8932-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больницы в Москве страдают от недостатка медицинских кадров во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников.

Он отметил, что как его клиника, так и другие медучреждения в столице нуждаются во врачах. По Москве распределяются кадры, больницам помогают студенты медицинских вузов. С этой же целью в столицу приезжают люди из других городов, в частности из Санкт-Петербурга.

У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдём кого-то ещё. Стоит отметить, что у многих медицинских специалистов в столице, работающих с коронавирусными больными в «красной зоне», зарплаты превышают уровень в 200 тыс. рублей, — сказал Мясников в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам врача, такие деньги выплачиваются в том числе реаниматологам и инфекционистам.

Как ранее писал NEWS.ru, мир столкнётся с ещё более страшной эпидемией, чем пандемия коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.