Мясников предупредил о более страшной эпидемии в будущем

https://static.news.ru/photo/99f05f44-88b2-11ea-84c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Мир столкнётся с ещё более страшной эпидемией, чем пандемия коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Будет другая эпидемия, обязательно будет. Все мы ждём серьёзную эпидемию со смертностью 30–​35%, — цитирует его «МК».

При этом Мясников считает, что ситуация с коронавирусом поможет человечеству лучше подготовиться к грядущей эпидемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.